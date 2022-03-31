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Зеленський підписав указ про звільнення посла України в Марокко

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Київ, Четвер 31 березня 2022 14:33
Зеленський підписав указ про звільнення посла України в Марокко Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Голова держави Володимир Зеленський підписав указ про звільнення посла України в Королівстві Марокко. Цю посаду займала Оксана Васильєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

"Звільнити Васильєву Оксану Юріївну з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Марокко", - йдеться в документі.

Зазначимо, раніше президент анонсував, що збирається відкликати послів з Марокко та Грузії. Володимир Зеленський пояснив, що дипломати не показали конкретних результатів.

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