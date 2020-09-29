Конституционный суд отложил рассмотрение закона о рынке земли

Фото: Конституционный суд (РБК-Украина)

Конституционный суд Украины отложил рассмотрение ходатайства о конституционности закона о рынке земли. На заседание не смог явиться представитель президента в суде.

Об этом сообщает "Суспільне".

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский отправил в суд ходатайство о невозможности присутствовать на сегодняшнем заседании и переносе рассмотрения. Судьи его прошение удовлетворили. Дата нового заседания пока неизвестна.

На начало процесса пришли народные депутаты от "Оппозиционной платформы "За жизнь" и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которые и являются инициаторами рассмотрения закона.

Напомним, в середине мая в КСУ поступило конституционное представление 53 нардепов, которые просили проверить закон о рынке земли на соответствие Конституции. Оно поступило от народных депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Также в начале мая суд получил представление об отмене закона о рынке земли от депутатов "Батькивщины" и членов депутатской группы "За будущее".

Закон о рынке земли парламент принял 31 марта 2020 года. Согласно документу, рынок земли полноценно заработает с 1 июля 2021 года.