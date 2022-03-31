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Зеленский подписал указ об образовании двух военных администраций в Луганской области

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Четверг 31 марта 2022 23:40
Зеленский подписал указ об образовании двух военных администраций в Луганской области Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский образовал две военные администрации населенных пунктов в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ, который опубликован на сайте главы государства.

"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю образовать: Кременскую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области и Рубежанскую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области", - говорится в документе.

Данный указ вступает в силу со дня его обнародования.

Напомним, 30 и 31 марта российские военные продолжили обстреливать Луганскую область, в результате чего из-за десятки жилых домов Северодонецка и Лисичанска, а также школа и нефтяное хранилище были охвачены огнем.

Ранее в Лисичанске Луганской области двое детей получили тяжелые травмы из-за обстрела российских оккупантов.

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