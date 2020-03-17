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Зеленский подписал указ о назначении Венедиктовой генпрокурором

Новости » Политика     17.03.2020 - 15:14
Зеленский подписал указ о назначении Венедиктовой генпрокурором
Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)

Венедиктова официально назначена генпрокурором

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ирины Венедиктовой генеральным прокурором. Соответствующий документ опубликован на сайте президента.

Согласно президентскому указу, с 17 марта Венедиктова назначена генпрокурором.

Напомним, на сегодняшнем внеочередном заседании Рады назначение Венедиктовой поддержали 269 нардепов. Перед голосованием она с парламентской трибуны заявила, что в Украине нет политических преследований.

Она также заявила, что все дела, которые можно быстро и законно завершить, будут завершены. Кроме того, она пообещала на должности генерального прокурора "не заниматься торговлей делами".

"Я обещаю не продавать дела и не сливать их", - заявила Венедиктова.

До нее пост генпрокурора с сентября 2019 года занимал Руслан Рябошапка, который был отправлен в отставку за неэффективную работу. Сама Венедиктова до назначения главой Офиса генпрокурора исполняла обязанности директора Государственного бюро расследований. В августе - декабре 2019 возглавляла комитет Верховной рады по вопросам правовой политики.

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