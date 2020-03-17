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Я обещаю не продавать дела и не сливать их, - Венедиктова

Новости » Политика     17.03.2020 - 09:49
Я обещаю не продавать дела и не сливать их, - Венедиктова
Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)

Венедиктова выступила в Раде перед голосванием за свое назначение на должность генпрокурора

Ирина Венедиктова заявила, что все дела, которые можно быстро и законно завершить, будут завершены. Об этом она заявила во время выступления в Верховной раде перед голосованием за свое назначение не должность генерального прокурора, передает корреспондент РБК-Украина.

Венедиктова пообещала на должности генерального прокурора не заниматься торговлей делами.

"Я обещаю не продавать дела и не сливать их", - заявила Венедиктова.

Напомним, одним из вопросов внеочередного заседания Верховной рады является назначение генерального прокурора. Президента Владимир Зеленский предлагает Раде назначить и.о. главы Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову генеральным прокурором.

Отметим, Ирина Венедиктова в августе 2019 - декабре 2019-го возглавляла Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики. 28 декабря стала и.о. главы ГБР.

РБК-Украина писало, что 6 марта исполняющим обязанности генерального прокурора Украины официально был назначен Виктор Чумак. До отставки предыдущего генпрокурора Руслана Рябошапки он был одним из его заместителей.

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Новости Украины Верховная РадаГенпрокурорИрина Венедиктова
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