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Зеленський підписав указ про призначення Венедиктової генпрокурором

Новини » Політика     17.03.2020 - 15:14
Зеленський підписав указ про призначення Венедиктової генпрокурором
Фото: Ірина Венедиктова (РБК-Україна)

Венедиктова офіційно призначена генпрокурором

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ірини Венедиктової генеральним прокурором. Відповідний документ опубліковано на сайті президента.

Згідно з президентським указом, з 17 березня Венедиктова призначена генпрокурором.

Нагадаємо, на сьогоднішньому позачерговому засіданні Ради призначення Венедиктової підтримали 269 нардепів. Перед голосуванням вона з парламентської трибуни заявила, що в Україні немає політичних переслідувань.

Вона також заявила, що всі справи, які можна швидко і законно завершити, будуть завершені. Крім того, вона пообіцяла на посаді генерального прокурора "не займатися торгівлею справами".

"Я обіцяю не продавати справи і не зливати їх", - заявила Венедиктова.

До неї посаду генпрокурора з вересня 2019 року обіймав Руслан Рябошапка, який був відправлений у відставку за неефективну роботу. Сама Венедиктова до призначення головою Офісу генпрокурора виконувала обов'язки директора Державного бюро розслідувань. У серпні - грудні 2019 очолювала комітет Верховної ради з питань правової політики.

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