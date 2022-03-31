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Зеленський підписав указ про нагородження 122 захисників України

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Київ, Четвер 31 березня 2022 00:13
Зеленський підписав указ про нагородження 122 захисників України Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 122 солдатів і офіцерів державними нагородами за захист України. 23 військовослужбовців нагороджені посмертно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Вже традиційно сьогодні перед записом цього звернення за поданням головнокомандувача підписав указ про нагородження державними нагородами наших військових. Вічна пам'ять усім загиблим за Україну! Вічна слава всім нашим героям!",- підкреслив президент України.

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