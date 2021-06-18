Зеленський підписав указ про мінімальну зарплату медиків: названі суми

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про збільшення зарплат медиків. Документ встановлює мінімальні зарплати для медичного персоналу та лікарів.

Про це Зеленський заявив під час привітання до Дня медика.

За його словами, документ встановлює орієнтир на мінімальні зарплати медикам.

"Не менше 13,5 тисяч грн для середнього медперсоналу та не менше 20 тисяч гривень для лікарів", - сказав президент.

Зеленський додав, що його команда "зробить все, щоб збільшення зарплат було не лише на папері".