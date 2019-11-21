Зеленский подписал указ о кадровых изменениях в комиссии по вопросам помилования

Фото Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский ввел в персональный состав комиссии четырех человек и исключил трех

Президент Украины Владимир Зеленский осуществил кадровые переставки в составе Комиссии по вопросам помилования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Соответствующий указ был обнародован в четверг, 21 ноября.

Зеленский ввел в персональный состав комиссии следующих лиц:

первого заместителя директора Института права и последипломного образования Министерства юстиции Дмитрия Журавлева;

заместителя министра юстиции Валерию Коломиец;

начальника Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Василия Коробко;

заместителя министра внутренних дел Екатерину Павличенко.

В то же время из состава комиссии президент исключил:

исполнительного директора общественной организации "Экспертный центр по правам человека" Юрия Белоусова;

начальника администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Александра Крикушенко;

заместителя министра юстиции Ивана Лещину.

Напомним, ранее президент сменил главу Службы безопасности Украины во Львовской области. Новым главой СБУ Львовской области стал Юрий Гончаров. На этой должности он сменил Александра Бондарука.

Также Зеленский уволил Сергея Андрущенко с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ и назначил его заместителем председателя СБУ. Зато начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ назначен Анатолий Дублик.