Зеленский подписал указ о кадровых изменениях в комиссии по вопросам помилования

Зеленский ввел в персональный состав комиссии четырех человек и исключил трех
Президент Украины Владимир Зеленский осуществил кадровые переставки в составе Комиссии по вопросам помилования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Соответствующий указ был обнародован в четверг, 21 ноября.
Зеленский ввел в персональный состав комиссии следующих лиц:
В то же время из состава комиссии президент исключил:
Напомним, ранее президент сменил главу Службы безопасности Украины во Львовской области. Новым главой СБУ Львовской области стал Юрий Гончаров. На этой должности он сменил Александра Бондарука.
Также Зеленский уволил Сергея Андрущенко с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ и назначил его заместителем председателя СБУ. Зато начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ назначен Анатолий Дублик.