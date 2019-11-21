Зеленський підписав указ про кадрові зміни в комісії з питань помилування

Зеленський увів до персонального складу комісії чотирьох осіб і виключив трьох
Президент України Володимир Зеленський здійснив кадрові переставки у складі Комісії з питань помилування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.
Відповідний указ був оприлюднений у четвер, 21 листопада.
Зеленський увів до персонального складу комісії таких осіб:
Водночас зі складу комісії президент виключив:
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав низку указів, які передбачають кадрові зміни у Службі безпеки України.
Президент змінив голову Служби безпеки України у Львівській області. Новим головою СБУ Львівської області став Юрій Гончаров. На цій посаді він змінив Олександра Бондарука.
Також Зеленський звільнив Сергія Андрущенка з посади начальника Департаменту захисту національної державності СБУ і призначив його заступником голови СБУ. Натомість начальником Департаменту захисту національної державності СБУ призначений Анатолій Дублик.