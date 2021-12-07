Зеленский подписал санкции против владельцев самолетов Медведчука и Козака

"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 ноября 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в президентском указе.

Документ вступает в силу с момента опубликования. Контроль за его исполнение возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

В санкционные списки попали три компании:

Alpha Bravo Aviation LLC (штат Невада, США);

G200 203, LLC (штат Флорида, США);

Cascade Holdings (Каймановые острова).

Кабинету министров вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком поручено обеспечить реализацию и отслеживание эффективности введенных санкций. Кроме того, Министерство иностранных дел обязано проинформировать о введенных ограничениях компетентные органы Евросоюза, США и других стран.

Санкции предусматривают блокирование активов компаний, ограничения на торговые операции, частичную или полную приостановку полетов над территорией Украины и ряд других ограничений.