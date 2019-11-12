Зеленский подписал изменения в Таможенный кодекс для борьбы с контрафактом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины" № 202-IX. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Документ имеет цель приблизить таможенное законодательство Украины в сфере защиты интеллектуальной собственности к стандартам и практики Евросоюза, является обязательством Украины в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Реализация закона усилит борьбу с контрафактными товарами, ускорит перемещение через таможенную границу Украины и таможенное оформление оригинальных товаров, будет способствовать развитию международной торговли и повышению инвестиционной привлекательности Украины.

Закон вносит изменения в Таможенный кодекс, в частности, дает определение терминов: "контрафактные товары", "пиратские товары", "товары, подозреваемых в нарушении права интеллектуальной собственности".

Документ также предусматривает, что меры по содействию защите прав интеллектуальной собственности не применяются к оригинальным товарам, то есть товарам, которые были изготовлены с согласия правообладателя или товарам, изготовленных лицом, уполномоченным правообладателем на производство определенного количества товаров, особенно если их количество превышает оговоренную между этой лицом и правообладателем.

Кроме того, закон устанавливает особенности приостановлении таможенного оформления и уничтожения небольших партий товаров, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Напомним, 17 октября Верховная рада приняла во втором чтении законопроект об изменениях в Таможенный кодекс. За него проголосовали 271 парламентарии.

20 сентября Верховная рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №1230.

Как РБК-Украина ранее сообщало, 2 октября Рада поддержала во втором чтении законопроект №1048 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по поводу некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов".