Зеленский подписал два указа о присвоении государственных наград военным ВСУ

"Я подписал два важных указа о присвоении государственных наград Украины 106 военнослужащих ВСУ, которые мужественно проявили себя в боях за независимость Украины, 17 из них, к сожалению, посмертно, но они герои", - заявил глава государства.

Также президент подписал указ о присвоении звания Героя Украины с удостоенным ордером Золотая звезда:

Старшему сержанту Васичу Сергею Викторовичу посмертно. Он мужественно оборонял наши позиции в Киевской области, а также уничтожил вражескую технику и значительное количество сил врага.

Старшему солдату Пархоменко Виталию Васильевичу посмертно. Во время контрнаступления в районе города Макаров он нанес значительные потери врагу и героически погиб, защищая своих побратимов.

Солдату Мрочку Константину Васильевичу посмертно. Он мужественно боролся с преобладающими силами противника. Благодаря его эффективным действиям оккупанты понесли болезненные потери.

Солдату Свинчуку Олегу Анатольевичу посмертно. Он героически исполнял свои обязанности против преобладающих сил противника, и до последнего помогал своим сослуживцам.

Сержанту Ханину Андрею Павловичу посмертно. Он защищал Волноваху Донецкой области, уничтожил танк противника и около 10 противников.

Сержанту Вирусовой Инне Николаевне посмертно. Она старший боевой медик с 24 февраля исполняла задание в городе Охтырка Сумской области. Сержант спасла больше 10 военнослужащих. Погибла от артиллерийского обстрела российских войск. При этом она - первая женщина Герой Украины, которой это звание присвоено посмертно.