UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский подписал два указа о присвоении государственных наград военным ВСУ

Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о присвоении государственных наград военным ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

"Я подписал два важных указа о присвоении государственных наград Украины 106 военнослужащих ВСУ, которые мужественно проявили себя в боях за независимость Украины, 17 из них, к сожалению, посмертно, но они герои", - заявил глава государства.

Также президент подписал указ о присвоении звания Героя Украины с удостоенным ордером Золотая звезда:

Старшему сержанту Васичу Сергею Викторовичу посмертно. Он мужественно оборонял наши позиции в Киевской области, а также уничтожил вражескую технику и значительное количество сил врага.

Старшему солдату Пархоменко Виталию Васильевичу посмертно. Во время контрнаступления в районе города Макаров он нанес значительные потери врагу и героически погиб, защищая своих побратимов.

Солдату Мрочку Константину Васильевичу посмертно. Он мужественно боролся с преобладающими силами противника. Благодаря его эффективным действиям оккупанты понесли болезненные потери.

Солдату Свинчуку Олегу Анатольевичу посмертно. Он героически исполнял свои обязанности против преобладающих сил противника, и до последнего помогал своим сослуживцам.

Сержанту Ханину Андрею Павловичу посмертно. Он защищал Волноваху Донецкой области, уничтожил танк противника и около 10 противников.

Сержанту Вирусовой Инне Николаевне посмертно. Она старший боевой медик с 24 февраля исполняла задание в городе Охтырка Сумской области. Сержант спасла больше 10 военнослужащих. Погибла от артиллерийского обстрела российских войск. При этом она - первая женщина Герой Украины, которой это звание присвоено посмертно.

Напомним, в Мариуполе украинские военные уничтожили батальонную тактическую группу.

Ранее в Генштабе сообщили, что Россия может усилить террористические методы и ракетно-бомбовые удары.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины