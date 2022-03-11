В Мариуполе украинские военные уничтожили батальонную тактическую группу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Операцию Объединенных сил.

Напомним, что Мариуполь 12 дней в блокаде. В городе нет воды, тепла, газа, электроснабжения и связи.

"Защитники Мариуполя продолжают успешно утилизировать весь российский хлам, пришедший на нашу землю. Так, практически прекратила свое существование одна батальонная тактическая группа 102 полка 150 мотострелковой дивизии Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.

За 12 суток обстрелов и блокады со стороны российских оккупационных войск погибли более 1,5 тысячи мирных жителей.

Ранее мы писали, что из Мариуполя снова попытаются эвакуировать людей. Это произойдет под наблюдением журналистов и священников.

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