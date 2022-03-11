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В Мариуполе украинские военные уничтожили батальонную тактическую группу

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Мариуполь, Пятница 11 марта 2022 22:25
В Мариуполе украинские военные уничтожили батальонную тактическую группу Фото: украинский военный с Javelin (t.me.milinua)
Автор: Светлана Мащенко

Украинские военные уничтожили почти полностью российскую вражескую батальонную тактическую группу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Операцию Объединенных сил.

"Защитники Мариуполя продолжают успешно утилизировать весь российский хлам, пришедший на нашу землю. Так, практически прекратила свое существование одна батальонная тактическая группа 102 полка 150 мотострелковой дивизии Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.

Напомним, что Мариуполь 12 дней в блокаде. В городе нет воды, тепла, газа, электроснабжения и связи.

За 12 суток обстрелов и блокады со стороны российских оккупационных войск погибли более 1,5 тысячи мирных жителей.

Ранее мы писали, что из Мариуполя снова попытаются эвакуировать людей. Это произойдет под наблюдением журналистов и священников.

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