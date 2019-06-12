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Зеленский не поддержал отмену петиции о своей отставке

Новости » Политика    12.06.2019 - 18:46
Зеленский не поддержал отмену петиции о своей отставке
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Зеленский отметил, что закон не предусматривает такой процедуры, как отмена петиции

Президент Украины Владимир Зеленский не поддержал отмену петиции о своей отставке. Об этом говорится в ответе Зеленского на электронную петицию № 22/053988-эп, опубликованном на сайте президента.

Зеленский рассмотрел размещенную 23 мая 2019 года на вебсайте официального интернет-представительства президента Украины петицию № 22/053988-эп об отмене электронной петиции № 22/053360-эп "За отставку президента Украины Владимира Зеленского", которая набрала более 25 тыс. подписей граждан.

Он отметил, что никто не ограничен в праве инициировать электронные петиции к власти, однако закон не предусматривает такой процедуры, как отмена петиции.

"Итак, сообщаю авторам, подписавшим обращение и всем заинтересованным гражданам, что я не поддерживаю электронную петицию № 22/053988-эп об отмене электронной петиции № 22/053360-эп "За отставку президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в ответе.

Напомним, ранее Зеленский ответил на электронную петицию о своей отставке, которая набрала 25 тысяч голосов.

22 мая на официальном сайте президента появилась петиция за отставку Зеленского. Петиция набрала более 39 тыс. голосов при необходимых 25 тыс.

Автор петиции Безрук Максим обратился к президенту Украины с призывом обозначить "конкретный путь", по которому он будет вести страну. Также автор петиции заявил, что первые действия Зеленского в качестве президента разочаровали его избирателей.

 

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