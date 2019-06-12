Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Зеленський зазначив, що закон не передбачає такої процедури, як скасування петиції

Президент України Володимир Зеленський не підтримав скасування петиції про свою відставку. Про це йдеться у відповіді Зеленського на електронну петицію № 22/053988-еп, опублікованій на сайті президента.

Зеленський розглянув розміщену 23 травня 2019 року на веб-сайті офіційного інтернет-представництва президента України петицію № 22/053988-еп про скасування електронної петиції № 22/053360-еп "За відставку президента України Володимира Зеленського", яка набрала понад 25 тис. підписів громадян.

Він зазначив, що ніхто не обмежений у праві ініціювати електронні петиції до влади, проте закон не передбачає такої процедури, як скасування петиції.

"Отже, повідомляю авторам, які підписали звернення і всім зацікавленим громадянам, що я не підтримую електронну петицію № 22/053988-еп про скасування електронної петиції № 22/053360-еп "За відставку президента України Володимира Зеленського", - йдеться у відповіді.

Нагадаємо, раніше Зеленський відповів на електронну петицію про свою відставку, яка набрала 25 тисяч голосів.

22 травня на офіційному сайті президента з'явилася петиція за відставку Зеленського. Петиція набрала понад 39 тис. голосів при необхідних 25 тис.

Автор петиції Безрук Максим звернувся до президента України з закликом позначити "конкретний шлях", по якому він буде вести країну. Також автор петиції заявив, що перші дії Зеленського в якості президента розчарували його виборців.