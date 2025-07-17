Зеленський подав Раді кандидатуру на очільника МЗС

Андрій Сибіга збереже посаду міністра закордонних справ у новому уряді. Президент України Володимир Зеленський подав його кандидатуру до Ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Відповідний документ був зареєстрований сьогодні, 17 липня, під назвою "Проект Постанови про призначення Сибіги А.І. на посаду Міністра закордонних справ України".

Перестановки в Кабміні

Нагадаємо, що вчора, 16 липня, Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його уряд.

Таким чином завершилася п’ятирічна каденція Шмигаля на посаді глави уряду. Варто зазначити, що він провів на посаді найбільше часу серед усіх українських прем’єрів за час незалежності України.

Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на власні джерела, відставка прем'єр-міністра не зумовлена якось єдиною причиною, а скоріше низкою факторів. Зокрема, необхідністю "оновлення системи" на тлі затяжної війни, втоми суспільства та внутрішньої конкуренції у владі.

Також є ймовірність, що скандал довкола справи віцепрем'єра - міністра національної єдності Олексія Чернишова став одним із факторів, який значно прискорив кадрові перестановки в уряді.

Раніше сьогодні президент України вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Дениса Шмигаля на посаду Міністра оборони України.

Зауважимо, що на місце Шмигаля наразі можуть призначити Юлію Свириденко - першого віцепрем'єра міністра економіки. Наразі ж вона є головною та по суті єдиною кандидаткою на цю посаду.

Зауважимо, що раніше цього тижня президент України вже запропонував їй посаду прем'єра та доручив сформувати команду.

Цікаво ще те, що якщо Свириденко буде призначена прем'єр-міністром, вона стане першою жінкою на цій посаді за понад 15 років і другою загалом в історії незалежної України (першою жінкою прем'єром була Юлія Тимошенко, яка очолювала уряд двічі).

Детальніше про перестановки - в матеріалі РБК-Україна.

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