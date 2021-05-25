Зеленский подал в Раду закон о национальном сопротивлении

Сообщается, что законопроект об основах национального сопротивления зарегистрирован под номером 5557. Текст документа пока отсутствует.

Напомним, весной 2020 года на заседании комитета Рады по вопросам национальной безопасности представили законопроект о территориальной обороне Украины и о добровольческих силах обороны. Предполагается, что территориальная оборона охватит все слои населения. Ожидается, что парламент может принять закон за основу до конца этой сессии парламента, которая завершается 16 июля.

До этого Генеральный штаб Вооруженных сил Украины призывал представителей органов государственной власти и местного самоуправления не создавать добровольческие батальоны. На фоне стягивания российских войск и военных учений, в том числе, в оккупированном Крыму, некоторые города объявляли о формировании таких отрядов. С точки зрения действующего законодательства это незаконные вооруженные формирования.