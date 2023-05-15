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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про початок контрнаступу ЗСУ: потрібно ще трохи часу

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує дуже важливі контрнаступальні дії, але для їх початку потрібно ще трохи часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Нам дійсно потрібно ще трохи часу. Не надто багато, перш ніж почати довгоочікуваний контрнаступ", - заявив він, відмовившись повідомити дати початку контрнаступу.

Зі свого боку прем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що війна Росії в Україні переживає переломний момент.

"Росія здійснила неспровокований і незаконний напад на український народ. Вона здійснює жахливі військові злочини... Велика Британія незмінно підтримуватиме Україну та її народ, щоб захистити себе від цієї агресії", - наголосив він.

Нагадаємо, Зеленський заявляв, що українські військові дуже вмотивовані перед контрнаступом, а сили оборони України майже готові до наступальних дій.

Крім того, Зеленський говорив, що контрнаступ розпочнеться, як тільки Україна отримає мінімум, з яким зможе вирватися вперед.

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Володимир ЗеленськийВСУВеликобританіяВійна Росії проти України