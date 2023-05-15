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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о начале контрнаступления ВСУ: нужно еще немного времени

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит очень важные контрнаступательные действия, но для их начала нужно еще немного времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Нам действительно нужно еще немного времени. Не слишком много, прежде чем начать долгожданное контрнаступление", - заявил он, отказавшись сообщить даты начала контрнаступления.

В свою очередь премьер Британии Риши Сунак заявил, что война России в Украине переживает переломный момент.

"Россия совершила неспровоцированное и незаконное нападение на украинский народ. Она совершает ужасные военные преступления... Великобритания будет неизменно поддерживать Украину и ее народ, чтобы защитить себя от этой агрессии", - подчеркнул он.

Напомним, Зеленский заявлял, что украинские военные очень мотивированы перед контрнаступлением, а силы обороны Украины почти готовы к наступательным действиям.

Кроме того, Зеленский говорил, что контрнаступление начнется, как только Украина получит минимум, с которым сможет вырваться вперед.

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Владимир ЗеленскийВСУВеликобританияВойна России против Украины