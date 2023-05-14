Зеленський про контрнаступ ЗСУ: почнемо, як тільки у нас буде мінімум необхідного
Контрнаступ українських військових розпочнеться, щойно Україна отримала мінімум, з яким зможе вирватися вперед.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю The Washington Post.
"Ми працюємо не тільки зі США (щодо озброєння, - ред.). Безперечно, Сполучені Штати є лідером у наданні допомоги. Ми дуже вдячні за це. Але ми не можемо покладатися тільки на США і не можемо покладатися на місяці, про які ви згадали. Тому що, захищаючи ту чи іншу територію, ваші ресурси зменшуються. Як людські ресурси, так і боєприпаси", - заявив він.
Зеленський зазначив, що Україні не буде довго чекати на постачання озброєння, щоб почати контрнаступ.
"Ми почнемо контрнаступ, щойно матимемо мінімум, з яким зможемо вирватися вперед. Тому ми працюємо з партнерами - з Британією, Францією, Німеччиною, Італією. Ми працюємо зі словацькими партнерами, з Польщею. Ми працюємо з різними країнами. Ми працюємо з Канадою", - розповів він.
Президент додав, що Україна також почала працювати з іншими континентами щодо озброєння.
"І тут я не хотів би говорити, з якими ще урядами за межами європейського континенту, тому що не всі з них будуть раді, якщо ця інформація буде оприлюднена. Ми працюємо. Ми робимо все можливе, щоб посилити нашу армію", - наголосив він.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що українські військові дуже мотивовані перед контрнаступом . Сили оборони України майже готові до наступальних дій.
Раніше президент Чехії Петро Павло заявив, що Україна матиме лише одну спробу провести великий контрнаступ. На його думку, потім вкрай важко зберегти значний рівень допомоги.
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