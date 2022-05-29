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Зеленский побывал на передовых позициях в Харьковской области

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент Украины Владимир Зеленский 29 мая посетил Харьковскую область. Там встретился с военными и побывал на местах разрушенной архитектуры Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Владимира Зеленского.

Глава государства вручил военным государственные награды.

"Харьковщина. Передовые позиции наших военных. Испытываю безграничную гордость за наших защитников. Ежедневно, рискуя своей жизнью, они борются за свободу для Украины. Спасибо каждому из вас за службу!",- сказал Зеленский.

Также он посмотрел на разрушения, которые нанесла Харькову и области Рф в результате регулярных обстрелов.

"2229 разрушенных домов в Харькове и области. Все восстановим, отстроим, наполним жизнью. В Харькове и во всех других городах и селах, куда пришло зло", - говорит президент.

Напомним, 27 мая, российские оккупанты снова обстреляли Харьков. В этот раз обстрелам подвергся Киевский район.

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Владимир Зеленский