Зеленський побував на передових позиціях у Харківській області

Глава держави вручив військовим державні нагороди.

"Харківщина. Передові позиції наших військових. Відчуваю безмежну гордість за наших захисників. Щодня, ризикуючи своїм життям, вони виборюють свободу для України. Дякую кожному з вас за службу!", - сказав Зеленський.

Також він подивився на руйнування, які завдала Харкову та області Рф внаслідок регулярних обстрілів.

"2229 зруйнованих будинків у Харкові та області. Усе відновимо, відбудуємо, наповнимо життям. У Харкові та в усіх інших містах і селах, куди прийшло зло", - говорить президент.