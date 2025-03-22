Зеленський побував у командному пункті тактичної групи "Покровськ"

Президент України Володимир Зеленський відвідав командний пункт тактичної групи "Покровськ". Це відбулось в рамках його поїздки в Донецьку область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента .

"Володимир Зеленський також зустрівся з Мадяром, Ахіллесом, Хасаном, Вересом та Земляком - командирами "Лінії дронів", що обʼєднала найкращі безпілотні підрозділи ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Зеленський відвідав командний пункт тактичної групи "Покровськ" (president.gov.ua)

Також президент ознайомився з першими результатами роботи проєкту під час операції у Курській, а також на Донецькому й інших напрямках.

Зеленський відзначив воїнів орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів.

Ситуація на Покровському напрямку

В.о. командира Юрій Мадяр доповів про оборону Покровського напрямку, зокрема про оперативну обстановку, те, як виконують завдання бригади, які належать до складу групи, про наміри російських окупантів, їхні сили та засоби.

Зазначимо, що за останню добу на фронті відбулося 142 бойових зіткнення. Зокрема, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 37 штурмів росіян.