Найбільше атак у Курській області: Генштаб показав актуальні карти боїв

На фронті за минулу добу відбулося понад 140 боїв, ворог активно застосовував авіацію та дрони-камікадзе. Українські захисники утримують позиції та завдають значних втрат окупантам.

Сили оборони України продовжують стримувати наступальні дії російських окупантів, завдаючи їм значних втрат. За минулу добу зафіксовано 142 бойових зіткнення.

Ситуація на фронті

Окупанти активно застосовують авіацію та артилерію. Зафіксовано 85 авіаударів, у ході яких скинуто 134 керовані авіабомби. Ворог здійснив 6407 обстрілів, у тому числі 199 із РСЗВ, та використав близько трьох тисяч дронів-камікадзе.

Фото: Генштаб

На різних напрямках зафіксовано спроби прориву:

Харківський напрямок: 6 атак у районі Вовчанська.

Куп’янський напрямок: 6 атак поблизу Голубівки, Кругляківки, Загризового та Піщаного.

Лиманський напрямок: 22 атаки біля Копанок, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Ямполівки, Торського та Іванівки.

Сіверський напрямок: 5 атак у районах Білогорівки, Роздолівки та Івано-Дар’ївки.

Краматорський напрямок: 4 атаки біля Часового Яру та Предтечиного.

Торецький напрямок: 19 атак поблизу Дачного, Дружби, Диліївки та Торецька.

Покровський напрямок: 37 атак у районах Зеленого Поля, Єлизаветівки, Лисівки, Удачного, Преображенки, Богданівки та Андріївки.

Новопавлівський напрямок: 11 атак у напрямку Костянтинополя, Дніпроенергії та Розливу.

Гуляйпільський напрямок: 2 атаки поблизу Новосілки та Привільного.

Оріхівський напрямок: без змін, боєзіткнень не зафіксовано.

Придніпровський напрямок: 1 невдала атака окупантів.

Волинський та Поліський напрямки: ознак підготовки наступу не виявлено.

Ситуація в Курській області

Українські військові продовжують операцію на території РФ. Минулої доби окупанти завдали 18 авіаударів (25 КАБ) та здійснили 276 обстрілів, у тому числі 9 з РСЗВ. Ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ 23 рази, ще одне боєзіткнення триває.