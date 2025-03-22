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Зеленский побывал в командном пункте тактической группы "Покровск"

Покровск, Суббота 22 марта 2025 12:36
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Зеленский побывал в командном пункте тактической группы "Покровск" Фото: президент Украины Владимир Зеленский в Донецкой области 22 марта (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский посетил командный пункт тактической группы "Покровск". Это произошло в рамках его поездки в Донецкую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

"Владимир Зеленский также встретился с Мадьяром, Ахиллесом, Хасаном, Вересом и Земляком - командирами "Линии дронов", которая объединила лучшие беспилотные подразделения ВСУ", - говорится в сообщении.

Зеленский посетил командный пункт тактической группы "Покровск" (president.gov.ua)

Также президент ознакомился с первыми результатами работы проекта во время операции в Курской, а также на Донецком и других направлениях.

Зеленский отметил воинов орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней.

Ситуация на Покровском направлении

И.о. командира Юрий Мадяр доложил об обороне Покровского направления, в частности об оперативной обстановке, о том, как выполняют задачи бригады, которые входят в состав группы, о намерениях российских оккупантов, их силах и средствах.

Отметим, что за последние сутки на фронте произошло 142 боевых столкновения. В частности, на Покровском направлении ВСУ отбили 37 штурмов россиян.

Зеленский в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донецкую область 22 марта. Он опубликовал видео с легендарной стелой Донецкой области.

Добавим, что это не первый визит Зеленского в Донецкую область. Например, Зеленский был в Донецкой области 19 апреля прошлого года.

Тогда он посетил раненых украинских защитников и проверил строительство фортификаций.

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