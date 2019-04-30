Зеленский объявил конкурс на должность спикера президента

Избранный президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил избирателей после официальных результатов выборов, которые сегодня обнародовал ЦИК. Об этом он сообщил в своем видеообращении в Facebook.

Зеленский напомнил, что 230 лет назад состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона и процитировал его.

"И я не сравниваю себя с этим великим политическим деятелем. Пока еще рано, но, если вы не против, я его процитирую: "Трудись, чтобы в твоей душе не погасли эти крошечные искры небесного огня, что зовутся совестью". Вот это я вам украинцы обещаю всем. Всем, не смотря на выбор. Обещаю трудиться. Обещаю вас не подвести", - заявил он.

Также он заявил, что начинает конкурс на должность спикера президента Украины.

"Мы начинаем первый конкурс" представитель президента Украины ". Условия очень просты: если ты знаешь минимум три языка, украинский, английский обязательно, и если ты определенный опыт работы в сфере журналистики или в публичной сфере, если ты готов работать 24 \ 7, пожалуйста отправь свое резюме на электронную почту, и мы начнем делать это вместе, спасибо ", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила официальные результаты выборов 2019.

"По итогам повторного голосования избранным президентом Украины стал кандидат Владимир Зеленский, который получил больше голосов, чем кандидат на пост президента Петр Порошенко", - заявили в ЦИК.

Отметим, по результатам подсчета электронных протоколов, Зеленский получил 73,22% голосов, в то время как действующий президент набрал 24,45%. При этом Зеленский обошел Порошенко во всех областях, кроме Львовской, а также на специальных участках в зоне ООС на Донбассе.