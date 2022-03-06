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Зеленский поблагодарил Австралию за ограничения торговли с Россией

Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Австралию за ограничения российского экспорта. Он заявил, что не должно быть ни единого порта, в котором государство-террорист может зарабатывать деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Говорил с премьер-министром Австралии. Я благодарен австралийцам за моральную позицию по отношению к российскому экспорту. Не должно быть ни единого порта, в котором государство-террорист может зарабатывать деньги", - сказал он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Австралия