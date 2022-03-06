Зеленський подякував Австралії за обмеження торгівлі з Росією

Президент України Володимир Зеленський подякував Австралії за обмеження російського експорту. Він заявив, що не повинно бути жодного порту, в якому держава-терорист може заробляти гроші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.
"Говорив з прем'єр-міністром Австралії. Я вдячний австралійцям за моральну позицію по відношенню до російського експорту. Не повинно бути жодного порту, в якому держава-терорист може заробляти гроші", - сказав він.
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