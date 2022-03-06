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Зеленский побеседовал с Маском. В Украину на следующей неделе придет новая партия систем Starlink

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Воскресенье 06 марта 2022 01:33
Зеленский побеседовал с Маском. В Украину на следующей неделе придет новая партия систем Starlink Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского бизнесмена, основателя SpaceX Илона Маска за поддержку нашей страны, а также анонсировал новую партию станций мощного спутникового интернета StarLink для городов, пострадавших в результате войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter главы государства.

"Побеседовал с Илоном Маском. Благодарен ему за поддержку Украины словами и поступками. На следующей неделе получим очередную партию систем Starlink для разрушенных городов", - говорится в публикации.

Также Зеленский добавил, что обсудил с Маском возможные совместные космические проекты, которые можно будет развивать уже после завершения войны.

Ранее Министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к бизнесмену за поддержкой Украине во время войні с Россией. Он попросил его обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету. Маск ответил на просьбу Федорова о доступе к спутниковому интернету в Украине.

После этого в Украину прибыла первая партия оборудования Starlink от Илона Маска для спутникового интернета.

Также сообщалось, что 5 марта партия устройств глобальной спутниковой системы Starlink приехала в Киев.

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