Зеленський поговорив з Маском. В Україну наступного тижня прийде нова партія систем Starlink

Президент України Володимир Зеленський подякував американському бізнесмену, засновнику SpaceX Ілону Маску за підтримку нашої країни, а також анонсував нову партію станцій потужного супутникового інтернету StarLink для міст, постраждалих в результаті війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter глави держави.

Також Зеленський додав, що обговорив з Маском можливі спільні космічні проекти, які можна буде розвивати вже після завершення війни.

"Поговорив з Ілоном Маском. Вдячний йому за підтримку України словами та вчинками. Наступного тижня отримаємо чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст", - йдеться в публікації.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до бізнесмена за підтримкою Україні під час війни з Росією. Він попросив його забезпечити Україну станціями Starlink і доступом до супутникового інтернету. Маск відповів на прохання Федорова про доступ до супутникового інтернету в Україні.

Після цього в Україну прибула перша партія обладнання Starlink від Ілона Маска для супутникового інтернету.

Також повідомлялося, що 5 березня партія пристроїв глобальної супутникової системи Starlink приїхала в Київ.

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