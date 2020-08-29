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Зеленский о пленных: мы всех вернем - живых и неживых

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский встретился с членами семей погибших защитников Украины и пропавших без вести. В ходе встречи глава государства пообещал вернуть всех пленных украинцев.

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Об этом сообщает Офис президента Украины.

По словам Зеленского, сейчас Украина работает над тем, чтобы как можно быстрее вернуть всех людей, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и в России.

"Мы действительно подаем в списках на взаимное освобождение, чтобы вы просто знали, всех. Нет такого, что мы подаем гражданских, а военных - нет. Такого нет. Это неправда. Поверьте. Мы всех вернем: кто живой и неживой. В любом случае", - подчеркнул он.

Напомним, Украина передала ОБСЕ список на обмен пленными с Россией и подконтрольными ей боевиками.

Однако украинская сторона до сих пор не получила список лиц, которых удерживают на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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Новости Украины Владимир Зеленскийобмен пленными