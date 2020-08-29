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Зеленський про полонених: ми всіх повернемо - живих та неживих

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський зустрівся з членами сімей загиблих захисників України та зниклих безвісти. В ході зустрічі глава держави пообіцяв повернути всіх полонених українців.

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Про це повідомляє Офіс президента України.

За словами Зеленського, зараз Україна працює над тим, щоб якомога швидше повернути всіх людей, яких незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

"Ми дійсно подаємо у списках на взаємне звільнення, щоб ви просто знали, всіх. Немає такого, що ми подаємо цивільних, а військових - ні. Такого немає. Це неправда. Повірте. Ми всіх повернемо: хто живий і неживий. У будь-якому разі", - наголосив він.

Нагадаємо, Україна передала ОБСЄ список на обмін полоненими з Росією та підконтрольними їй бойовиками.

Однак українська сторона досі не отримала список осіб, яких утримують на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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