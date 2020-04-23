У нас есть четкий план выхода из карантина, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам президента, премьер вскоре озвучит сценарий выхода

Президент Владимир Зеленский заявил, что у властей есть четкий план выхода из карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса. Об этом он сказал в своем видеообращении.

По словам главы государства, вскоре глава правительства Денис Шмыгаль озвучит детальный сценарий выхода из карантина.

Звернення Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу. Володимир Зеленський звернувся до українців, подякувавши всім, хто свідомо відзначав Великдень вдома. Це свідчить про те, що ми є зрілими й відповідальними громадянами, наголосив Глава держави. Крім того, Президент повідомив, що Єврокомісія надасть Україні допомогу для боротьби з COVID-19 у розмірі 1,2 мільярда євро, а також наголосив, що підтримує рішення уряду продовжити карантинні заходи до 11 травня. Насамкінець Володимир Зеленський повідомив ще одну важливу новину – Україна починає клінічні випробування препарату для боротьби з коронавірусом. Наші вчені та виробники мають попередні висновки, згідно з якими, цей лікарський засіб може бути ефективним. Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 23 квітня 2020 р.

"У нас есть четкий план выхода из карантина. Вскоре премьер озвучит детальный сценарий из 5 этапов выхода из карантина", - сказал президент.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль назвал приоритетные задачи, которые необходимо выполнить до начала выхода из карантина.

Подчеркнем, сегодня в стране установили новый антирекорд по количеству зараженных коронавирусом. В Минздраве заявили, что причиной вспышки коронавируса стали нарушения карантина во время вербной недели и на Пасху.

РБК-Украина писало, что на заседании Кабмина сообщили о продлении карантина в Украине до 11 мая из-за ожидаемого всплеска заболеваемости в начале месяца. В интервью РБК-Украина глава правительства рассказал о двух пиках коронавируса в Украине.