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Зеленський планував зібрати Ставку в день авіакатастрофи у Броварах, - Данілов

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський планував провести засідання Ставки верховного головнокомандувача, в якій мав взяти участь міністр внутрішніх справ, який трагічно загинув, Денис Монастирський.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Говорити Великий Львів".

"Президент вчора (18 січня, - ред.) мав збирати Ставку верховного головнокомандувача на 10:00. Зазвичай ми це ніколи не афішуємо", - заявив він.

Данилов повідомив, що Монастирський планував приєднатися до Ставки із Полтави.

"Міністр внутрішніх справ мав вийти з Полтави на 10 годину на цю Ставку. Останній смс я від нього отримав о 08:07 - і буквально через лічені хвилини сталася ця жахлива катастрофа", - додав він.

Секретар РНБО наголосив, що зараз триває слідство, з'ясовуються всі обставини катастрофи.

Нагадаємо, 18 січня, вранці у Броварах Київської області розбився гелікоптер, на борту якого знаходився Монастирський та його заступник Євген Єнін. Вертоліт впав у районі дитячого садка, внаслідок чого десятки людей постраждали.

Станом на 15:45 18 січня було завершено пошуково-рятувальні роботи. Внаслідок пригоди загинули 14 людей.

Усі деталі трагедії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийБровариАвиакатастрофаОлексій Данілов