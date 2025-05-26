Зеленський планує візит до Берліна: ЗМІ дізналися дату

Німеччина засекретить постачання зброї Україні

Нагадаємо, нещодавно німецькі ЗМІ повідомили, що уряд Німеччини вирішив засекретити постачання зброї в Україну. Примітно, що до цього, під час роботи канцелярії колишнього канцлера Олафа Шольца, всі дані про допомогу Україні були відкритими та розміщувалися в інтернеті.

Пізніше канцлер Фрідріх Мерц підтвердив, що Німеччина й надалі продовжить військову підтримку Україні, однак майбутні рішення не будуть предметом публічних обговорень.

Також Німеччина більше не коментуватиме плани щодо постачання Taurus Україні.

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