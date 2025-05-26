Зеленский планирует визит в Берлин: СМИ узнали дату

Германия засекретит поставки оружия Украине

Напомним, недавно немецкие СМИ сообщили, что правительство Германии решило засекретить поставки оружия в Украину. Примечательно, что до этого, во время работы канцелярии бывшего канцлера Олафа Шольца, все данные о помощи Украине были открытыми и размещались в интернете.

Позже канцлер Фридрих Мерц подтвердил, что Германия и в дальнейшем продолжит военную поддержку Украине, однако будущие решения не будут предметом публичных обсуждений.

Также Германия больше не будет комментировать планы по поставке Taurus Украине.

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