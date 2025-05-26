Зеленский планирует визит в Берлин: СМИ узнали дату
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 мая, совершит визит в Берлин. Там он встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и Франком-Вальтером Штайнмайером.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
По информации издания, Мерц хочет обсудить с Зеленским возможные шаги по дальнейшим техническим переговорам между Украиной и РФ. Также он проинформирует о новом пакете санкций ЕС против россиян, который имеет целью усилить давление на Москву, чтобы она начала серьезные переговоры.
Также, вероятно, будет обсуждаться дальнейшая военная помощь Украине.
По информации Spiegel, несмотря на то, что Мерц не хочет публично говорить о новой помощи Киеву за кулисами обсуждается, как Германия может поддержать украинскую оборонную промышленность в производстве оружия большой дальности.
Германия засекретит поставки оружия Украине
Напомним, недавно немецкие СМИ сообщили, что правительство Германии решило засекретить поставки оружия в Украину. Примечательно, что до этого, во время работы канцелярии бывшего канцлера Олафа Шольца, все данные о помощи Украине были открытыми и размещались в интернете.
Позже канцлер Фридрих Мерц подтвердил, что Германия и в дальнейшем продолжит военную поддержку Украине, однако будущие решения не будут предметом публичных обсуждений.
Также Германия больше не будет комментировать планы по поставке Taurus Украине.
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