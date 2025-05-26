Зеленский планирует визит в Берлин: СМИ узнали дату

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 мая, совершит визит в Берлин. Там он встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.