Зеленський планує відвідати ПАР, в ЗМІ дізнались можливі терміни

Як пише Business Day, президент планує відвідати ПАР з офіційним візитом у найближчі кілька місяців.

За словами міністра міжнародних відносин та співробітництва Наледі Пандор, президент висловив намір відвідати ПАР цього року для:

встановлення більш міцних торговельних зв'язків між країнами;

обговорення характеру відносин, які можуть побудуватись між країнами після завершення війни.

Відносини між Україною та Африкою

Торік Україна мала багато активності за вектором Глобального Півдня, в першу чергу, з Африкою. У 2023 році голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба здійснив два африканських турне, а Зеленський, зі свого боку, провів десятки перемовин з лідерами країн континенту. У тому ж числі до Києва прибувала африканська делегація.

Як розповідав спеціальний представник з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх, з самого початку повномасштабної війни, Україна працювала над мобілізацією підтримки з усього світу, у тому ж числі й з Африки, яка не усвідомлювала наслідки агресії країни-терориста для регіону.

"Мало хто в Африці усвідомлював свою залежність від постачання українського збіжжя чи українських добрив. Мало хто розумів, що економіки низки країн цього континенту, насамперед Північної та Східної Африки, мали систему ділових контактів з Україною, яка через війну обвалилася", - розповів Субх.

Детальніше про відносини між Україною та Глобальним Півднем - читайте в матеріалі РБК-Україна "Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США".