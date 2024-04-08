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Зеленский планирует посетить ЮАР, в СМИ узнали возможные сроки

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Южно-Африканскую Республику (ЮАР) с официальным визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Business Day.

Как пишет Business Day, президент планирует посетить ЮАР с официальным визитом в ближайшие несколько месяцев.

По словам министра международных отношений и сотрудничества Наледи Пандор, президент выразил намерение посетить ЮАР в этом году для:

  • установления более прочных торговых связей между странами;
  • обсуждения характера отношений, которые могут построиться между странами после окончания войны.

Отношения между Украиной и Африкой

В прошлом году Украина имела много активности по вектору Глобального Юга, в первую очередь, с Африкой. В 2023 году глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба совершил два африканских турне, а Зеленский, со своей стороны, провел десятки переговоров с лидерами стран континента. В том же числе в Киев прибывала африканская делегация.

Как рассказывал специальный представитель по вопросам Ближнего Востока и Африки Максим Субх, с самого начала полномасштабной войны, Украина работала над мобилизацией поддержки со всего мира, в том числе и из Африки, которая не осознавала последствия агрессии страны-террориста для региона.

"Мало кто в Африке осознавал свою зависимость от поставок украинского зерна или украинских удобрений. Мало кто понимал, что экономики ряда стран этого континента, прежде всего Северной и Восточной Африки, имели систему деловых контактов с Украиной, которая из-за войны обвалилась", - рассказал Субх.

Подробнее об отношениях между Украиной и Глобальным Югом - читайте в материале РБК-Украина "Курс на Юг. Как Украина ищет союзников вне Европы и США".

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Владимир Зеленский