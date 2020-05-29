Зеленский не предлагал уволить Авакова из-за стрельбы в Броварах

Такой вопрос президент не поднимал на встрече с главой МВД
Президент Украины Владимир Зеленский не планирует инициировать увольнение министра внутренних дел Арсена Авакова из-за вооруженного конфликта в Броварах. Отметим, утром, 29 мая, в Броварах произошла массовая перестрелка.
Об этом РБК-Украина сообщил источник на Банковой.
"Об этом не шла речь", - сообщил он.
Отметим, это уже не первое резонансное преступление в Украине за последние дни. Так в начале недели произошел скандал с изнасилованием женщины в отделении полиции Кагарлыка. Тогда также поднимался вопрос о возможной отставке Авакова. При этом в МВД отметили, что в той ситуации решение является необоснованным.
Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский вызвал главу МВД Авакова для объяснений из-за перестрелки в Броварах.
Напомним, сегодня утром в Броварах произошел конфликт между перевозчиками, который закончился перестрелкой и массовыми задержаниями.
Изначально сообщалось, что в результате конфликта пострадали трое человек, однако позже в МВД сообщили о двух раненных.
По словам мэра Броваров Игоря Сапожко, причиной перестрелки в городе стало отсутствие диалога городских властей с Киевской областной госадминистрацией.
Автор: Анастасия Светлевская