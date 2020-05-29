Зеленский вызвал Авакова из-за массовой перестрелки в Броварах

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что столкновения в Броварах напоминали 90-е

Президент Владимир Зеленский вызвал министра внутренних дел Арсена Авакова для объяснений из-за перестрелки в Броварах. Президент заявил, что эти столкновения напоминали 90-е.

Видео их разговора опубликовал канал "Украина 24".

Зеленский заявил, что то, что происходило в Броварах, трудно назвать даже столкновениями.

"Даже столкновениями нельзя назвать то, что происходило в Броварах. Напоминало 90-е. Хотел бы, чтобы вы нам рассказали подробно то, что происходило", - заявил президент.

Аваков ответил, что одна группа пришла с оружием, а с другой стороны были наняты люди другой группой, но без оружия.

"Одна группа пришла с дробовиками, а другая группа пришла просто, была нанята другой группой, без оружия. Началась потасовка. Местных броварских перевозчиков, которые до этого контролировали перевозки, и внешних перевозчиков", - рассказал он.

На вопрос Зеленского о том, разве полиция не знала, что происходит, Аваков ответил, что "это было неожиданно". Аваков сказал, что у него есть вопросы к броварской полиции и их будут решать.

"Хотелось бы, чтобы эти люди не вышли на свободу. Найти заказчиков. И чтобы помогли людям, которые попали в эту ситуацию", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня в Броварах произошла массовая перестрелка, в результате которой пострадали три человека.

В результате в Киевской области введен план-перехват, участники стрельбы скрылись на 5 автомобилях.

В свою очередь мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что к перестрелке в Броварах привело отсутствие диалога городских властей с Киевской областной госадминистрацией.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Рокитна