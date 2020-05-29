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Зеленский не предлагал уволить Авакова из-за стрельбы в Броварах

Новости » Общество     29.05.2020 - 14:16
Зеленский не предлагал уволить Авакова из-за стрельбы в Броварах
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Такой вопрос президент не поднимал на встрече с главой МВД

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует инициировать увольнение министра внутренних дел Арсена Авакова из-за вооруженного конфликта в Броварах. Отметим, утром, 29 мая, в Броварах произошла массовая перестрелка.

Об этом РБК-Украина сообщил источник на Банковой.

"Об этом не шла речь", - сообщил он.

Отметим, это уже не первое резонансное преступление в Украине за последние дни. Так в начале недели произошел скандал с изнасилованием женщины в отделении полиции Кагарлыка. Тогда также поднимался вопрос о возможной отставке Авакова. При этом в МВД отметили, что в той ситуации решение является необоснованным.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский вызвал главу МВД Авакова для объяснений из-за перестрелки в Броварах.

Напомним, сегодня утром в Броварах произошел конфликт между перевозчиками, который закончился перестрелкой и массовыми задержаниями.

Изначально сообщалось, что в результате конфликта пострадали трое человек, однако позже в МВД сообщили о двух раненных.

По словам мэра Броваров Игоря Сапожко, причиной перестрелки в городе стало отсутствие диалога городских властей с Киевской областной госадминистрацией.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийБроварыперестрелкаАрсен Аваков
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