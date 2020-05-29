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Зеленський не пропонував звільнити Авакова через стрілянину в Броварах

Новини » Суспільство     29.05.2020 - 14:16
Зеленський не пропонував звільнити Авакова через стрілянину в Броварах
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Таке питання президент не піднімав на зустрічі з главою МВС

Президент України Володимир Зеленський не планує ініціювати звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова через збройний конфлікт в Броварах. Зазначимо, вранці, 29 травня, у Броварах сталася масова перестрілка.

Про це РБК-Україна повідомило джерело на Банковій.

"Про це не йшлося", - повідомив він.

Зазначимо, це вже не перший резонансний злочин в Україні за останні дні. Так на початку тижня стався скандал із зґвалтуванням жінки у відділенні поліції Кагарлика. Тоді також порушувалося питання про можливу відставку Авакова. При цьому в МВС зазначили, що в тій ситуації рішення є необгрунтованим.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський викликав голову МВС Авакова для пояснень через перестрілки в Броварах.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Броварах відбувся конфлікт між перевізниками, який закінчився перестрілкою і масовими затриманнями.

Спочатку повідомлялося, що в результаті конфлікту постраждали троє людей, однак пізніше в МВС повідомили про двох поранених.

За словами мера Броварів Ігоря Сапожка, причиною перестрілки в місті стала відсутність діалогу міської влади з Київською обласною держадміністрацією.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Володимир ЗеленськийБроварыперестрілкаАрсен Аваков
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