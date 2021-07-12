Зеленский не планирует говорить о компенсациях за "Северный поток-2", - Никифоров

"Зеленский всегда повторяет, что будет пытаться остановить "Северный поток-2", пока по нему не пойдет газ, и даже после этого. Я думаю, это и есть программа максимум. Позиция Зеленского (по компенсациям - ред.) такая: "Северный поток-2" - это уже давно не экономический вопрос, это вопрос безопасности. Именно поэтому, я думаю, о каких-то экономических компенсациях речь не пойдет",- сказал он.

Никифоров отметил, что украинская сторона может согласиться на гарантии безопасности, в частности, в отношении оккупированных Россией территорий Украины.

"Если не удастся это сделать (остановить газопровод - ред.), то мы говорим о гарантиях, гарантии безопасности. И вероятнее всего, если речь пойдет о них, то они будут касаться возвращения, тем или иным образом, оккупированных территорий. Я думаю, что на такое мы можем обменять ("Северный поток-2" - ред.)", - добавил пресс-секретарь.