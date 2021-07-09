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Германия разработала варианты компенсации Украине за "Северный поток-2", - Spiegel

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Пятница 09 июля 2021 18:31
Германия разработала варианты компенсации Украине за "Северный поток-2", - Spiegel Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство Германии разработало варианты компенсации Украине, если страна потеряет роль транзитера газа. В частности, из-за открытия российского газопровода "Северны поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

По данным издания, если договоренности Германии и Соединенных Штатов относительно "Северного потока-2" будут достигнуты, то Берлин может предоставить помощь Украине в энергетической сфере.

"Еще говорят о возможном обещании с германской стороны вложить миллиарды в ремонт абсолютно изношенной газотранспортной сети Украины", - говорится в сообщении.

Берлин также может предложить Киеву сотрудничество в сфере производства водорода.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Зеленский проведет принципиальный разговор с Меркель, в ходе которого поднимет вопрос российского газопровода "Северный поток-2".

Также сообщалось, что Меркель намерена лично поехать в США для разрешения споров из-за "Северного потока-2".

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Северный поток-2 Германия Украина
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