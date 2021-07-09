Германия разработала варианты компенсации Украине за "Северный поток-2", - Spiegel

Правительство Германии разработало варианты компенсации Украине, если страна потеряет роль транзитера газа. В частности, из-за открытия российского газопровода "Северны поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel .

По данным издания, если договоренности Германии и Соединенных Штатов относительно "Северного потока-2" будут достигнуты, то Берлин может предоставить помощь Украине в энергетической сфере.

"Еще говорят о возможном обещании с германской стороны вложить миллиарды в ремонт абсолютно изношенной газотранспортной сети Украины", - говорится в сообщении.

Берлин также может предложить Киеву сотрудничество в сфере производства водорода.