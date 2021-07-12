Зеленський не планує говорити про компенсації за "Північний потік-2", - Никифоров

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини не планує обговорювати компенсації за запуск газопроводу "Північний потік-2". Зеленський продовжить намагатися зупинити російський газопровід.

"Зеленський завжди повторює, що намагатиметься зупинити "Північний потік-2", аж поки по ньому не піде газ, і навіть після цього. Я думаю, це і є програма максимум. Позиція Зеленського (щодо компенсацій - ред.) така: "Північний потік-2" - це вже давно не економічне питання, це питання безпеки. Саме тому, я думаю, про якісь економічні компенсації не йтиметься", - сказав він.

Никифоров зазначив, що українська сторона може погодитися на гарантії безпеки, зокрема, щодо окупованих Росією територій України.

"Якщо не вдасться це зробити (зупинити газопровід - ред.), то ми говоримо про гарантії, безпекові гарантії. І найімовірніше, якщо йтиметься про них, то вони стосуватимуться повернення, тим чи іншим чином, окупованих територій. Я думаю, що на таке ми можемо обміняти ("Північний потік-2" - ред.)", - додав прес-секретар.