Действия и заявления Зеленского одобряют менее половины украинцев

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Одобрение действий власти во время карантина постепенно уменьшается

Оценивая действия органов власти в апреле-мае этого года, 47% украинцев ответили, что одобряют действия и заявления президента Владимира Зеленского (в апреле - 51%, в марте - 52%). Вместе с тем 37% респондентов не одобряют (в апреле - 35%, в марте - 27%).

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, проведенного в середине мая 2020 года.

По данным опроса, в мае действия Кабинета министров одобряют 24% опрошенных (26% в апреле, и 25% - в марте); 61% - не одобряют (37% в апреле, 32% - в марте).

Кроме того, 22% украинцев одобряют действия Верховной рады (25% в апреле, и 21% - в марте); 65% - не одобряют (54% в апреле, и 53% - в марте).

Половина (51%) опрошенных считают, что власть преуспела в противодействии эпидемии коронавируса, 41% - придерживаются мнения, что неуспешная.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 14 по 17 мая 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,4% - для показателей, близких к 10%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы президента Украины состоялись в середине мая 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали 39,3% граждан (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). Однако во втором туре Зеленского поддержат около 75% избирателей.

Отметим, в середине мая 2020 года относительное большинство украинцев оценивают первый президентства Владимира Зеленского на "удовлетворительно" (37%). По пятибальной шкале это "тройка".

Автор: Александр Белоус