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Банки подняли депозитные ставки для населения

Новости » Экономика     13.05.2020 - 14:37
Банки подняли депозитные ставки для населения
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Ставки в период кризиса выросли незначительно

Процентные ставки по новым депозитам банков для населения в апреле 2020 года в национальной валюте составляли 11,8% годовых, что на 0,1 п.п. выше, чем в марте (11,7% %). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за апрель выросли с 1,7% до 2,2%.

Банки подняли депозитные ставки для населения

Депозитный портфель украинских банков в апреле сократился на 0,3% до 1 146 813 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 1,0% до 607 млрд грн, предприятий сократился на 1,2% до 517 млрд грн.

Банки подняли депозитные ставки для населения

Напомним, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2020 года в национальной валюте составляли 37,9% годовых, что на 0,6 п. п. выше, чем в марте (37,3%).

Отметим, по данным "Опроса об условиях кредитования" за II квартал 2020 года украинские банки констатируют уменьшение спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса, установление более жестких стандартов кредитования и рост запросов на реструктуризацию от предприятий-заемщиков.

Теги Новости Украины банкиНациональный банк Украиныдепозит
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