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Зеленський про "план Б" щодо Донбасу: якщо стіна - це інша держава

Новини » Політика     12.12.2019 - 22:55
Зеленський про "план Б" щодо Донбасу: якщо стіна - це інша держава
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що існує 5 планів реінтеграції Донбасу

Президент Володимир Зеленський розповів про запасний план щодо Донбасу. Про це він заявив в ефірі "Право на владу" на 1+1, передає РБК-Україна.

Зеленський заявив, що необхідно вирішувати, як повернути людей і "стіну він би дуже не хотів застосовувати".

"Ми затвердили 5 планів реінтеграції Донбасу на засіданнях РНБО. Один з цих планів - "план Б", для мене - це план "остання буква". Це останній план. Я би дуже не хотів, що ми його застосували. Ця стіна вона вже є. Нам потрібно вирішувати, як повернути людей, їх розуміння, що вони українці. Жива стіна - є. Але ми повинні рухатись", - заявив він.

Президент зазначив, що, якщо побудують стіну, то "це інша держава, яку ми ніколи не визнаємо".

"5 років чекати і втрачати наших українців ми точно не збираємось. Якщо буде стіна - це інша держава, яку ми ніколи не визнаємо. Ми детально проробляли ці плани. Ми розуміємо, що, якщо стіна, нам потрібно буде зробити, щоб українці на окупованих територіях приїхали до нас. Тому що за стіною буде - не держава а щось інше - інша місцевість, де будуть тільки бойовики", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, в Росії вже відреагували на заяву про "будівництві стіни" на кордоні з окупованим Донбасом і назвали його контрпродуктивним.

Відзначимо, помічник президента України зробив цю заяву в лондонському Chatham House. За його словами, влада почне "будівництво стіни" в разі провалу саміту "нормандської четвірки" 9 грудня і мінського процесу.

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